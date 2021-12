1. BMC Election: ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ

ପୌର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ । ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୋଷ । ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୀମା ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିରୋଧରେ ମେଳି କଲେଣି ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ।

2. Encounter In Dantewada: 2 ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ

ଛତିଶଗଡର ଦନ୍ତେଓ୍ବାଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ-ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ୨ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ନିହତ । ରାଇଫଲ, ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ।

3. Explosion In karachi: ପାକିସ୍ତାନ କରାଚିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, 10 ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ

ପାକିସ୍ତାନର କରାଚିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ । ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ଓ ଶତାଧିକ ଆହତ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା । ଜାରି ରହିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ।

4. Ganga Expressway: ଶାହାଜାହାନପୁରରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ସାହାଜାହାନପୁରରେ ଗଙ୍ଗା ଏକ୍ସପ୍ରେସ-ଓ୍ବେ (Ganga Expressway)ର କଲେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ।

5. New Course In UG Syllabus: UG ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡି ହେଲା ନୂଆ କୋର୍ସ୍

ୟୁଜି (UG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ କୋର୍ସ୍ । ଯୁକ୍ତ ୩ ରେ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ଭାବେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ 'ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ' ବା 'ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁଜ୍' ବହି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

6. Chittaranjan Murder Case: ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG

ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା । ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ।

7. Medicine Store Loot: ଖଣ୍ଡଗିରି ଏମ୍ସ ରୋଡରେ ସିରିଜ ଚୋରି, ସଟର ତାଡି ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା

ମେଡିସିନ୍ ଦୋକାନ ବି ଛାଡିଲେନି ଲୁଟେରା । ଭୁବନେଶ୍ବରର ୪ଟି ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ନଗଦ କ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ ମେଡିକାଲ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଲୁଟିନେଲେ ଚୋରିଅଲେ ।

8. IND vs SA: ରାହୁଲ ସମ୍ଭାଳିବେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ

ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ(KL Rahul) ।

9. ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ ହୋମ୍ ଲୋନ

ନିଜସ୍ବ ଘର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଉତ୍ତମ CIBIL ସ୍କୋର(good CIBIL score) ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଏହି ସ୍ବପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣ । ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି CIBIL ସ୍କୋର ଏବଂ କିପରି ପାଇବେ ଭଲ CIBIL ସ୍କୋର ।

10. ଶୀତୁଆ ସକାଳେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସ୍ବର୍ଗପୂରୀ କାଶ୍ମୀର, ଦେଖନ୍ତୁ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ଝଲକ୍

ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିବା ଏକ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାବିକ ।