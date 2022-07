1-Mamita Murder Case: ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ

ବଲାଙ୍ଗୀରର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ।

2-Sri Lankan crisis: ମାଳଦ୍ବୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଳାଇଲେ ରାଜପାକସେ

ମାଳଦ୍ବୀପରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଳାଇଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜପାକସେ । ଏକ ଘରୋଇ ବିମାନରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସୂଚନା ।

3-CM to Review Covid Situation: ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଆଜି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ କୋଭିଡ଼ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

4-ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଗସ୍ତରେ NDA ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ

ଆଜି ମୁମ୍ବାଇ ଯିବେ NDA ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ବିଜେପି ଓ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀର ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା । ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧବ ଠାକେରଙ୍କ ସହ ନାହିଁ କୌଣସି ସାକ୍ଷାତ ସୂଚୀ ।

5-କାଠଯୋଡି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର

କାଠଯୋଡ଼ି ରେଳ ଧାରଣାରୁ ଯୁବକଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ମୃତକଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।

6-ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଓଡିଶା-ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ADM

ମାଲକାନଗିରି ଲଗାତାର ୩ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା କାରଣରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଏଡିଏମ୍ ।

7-ଦେଶ ପ୍ରଗତିର ସଙ୍କେତ ଚାରିଆଡେ ନଜର ଆସୁଛି: RSS ମୁଖ୍ୟ

ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବାର ସଙ୍କେତ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ନଜର ଆସୁଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟସାଇ ୟୁନିଭରସିଟି ଫର ହ୍ୟୁମାନ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସିର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ଏପରି କହିଲେ RSS ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ ।

8-ବେଡରୁମ୍‌ରେ ବୋଲ୍ଡ ହେଲେ ମୋନି ରୟ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ତାଜୁବ

ମୋନି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ, ମୋନି ରୟ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ।

9-Emergency First Look OUT: ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରୂପରେ ନଜର ଆସିଲେ କଙ୍ଗନା

ବଲିଉଡର ପଙ୍ଗା କୁଇନ୍‌ କଙ୍ଗନା ରଣାଓ୍ବତଙ୍କ ଫିଲ୍ମ Emergencyର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ ପୋଷ୍ଟର ଗୁରୁବାର ଦିନ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଙ୍ଗନା ରଣାୱତ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲୁକ୍‌ରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।

10-ବିପଦରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ

ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ICC ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ବକପ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମର ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯାଇଛି ।