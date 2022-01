1.ମନରେ ରହିବେ ମିହିର, ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ସହ କାକାଙ୍କୁ ଲୁହାଭିଜା ବିଦାୟ

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହେଲା ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର । ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ସହ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ।

2.Odisha Corona Report: ୮ ହଜାର ପାର ସଂକ୍ରମଣ, ଦିନକରେ ବାହାରିଲେ ୮୭୭୮ ପଜିଟିଭ

ରାଜ୍ୟରେ ବେଲଗାମ କୋରୋନାର ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ପୁଣି ୮ ହଜାର ୭୭୮ ଜଣ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛନ୍ତି ।

3.INDIA CORONA: ବେକାବୁ କୋରୋନା, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ମୁହାଁ

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 1,94,720 ନୂଆ କୋରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ । 442 ମୃତ ।

4.National Youth Day: ଦେଶ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସୁତ୍ରଧର ସାଜନ୍ତି ଯୁବସମାଜ

ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ (National Youth Day)। ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୧୨ରେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

5.Former MLA Bijay Jena No More: ଆରପାରିରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା

ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜୟ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପରଲୋକ । ଗୁରାଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ପୈତୃକ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି (former MLA bijaya kumar jena passes away) ।

6.Former ARCS In Vigilance Net: ପୂର୍ବତନ ARCSଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍

ପୂର୍ବତନ ARCSଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢାଉ । ଏକକାଳୀନ ୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।

7.ଆଜି ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୁଡୁଚେରୀରେ 25ତମ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (୨୫th National Youth Festival)। ସ୍ବାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

8.ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସ, ତାମିଲନାଡୁରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ମୋଦି

ଆଜି (ବୁଧବାର)ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ୧୧ଟି ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ (PM Modi inaugurate medical colleges in Tamil Nadu) ଓ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତାମିଲ ସଂସ୍ଥାନର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଆଭାସି ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମେ ହେବ ।

9.Income Tax Return: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଲା ପୈଠର ଶେଷ ତାରିଖ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫କୁ ବଢିଲା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ତାରିଖ । ସୂଚନା ଦେଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ଯାଏ ଥିଲା ଶେଷ ତାରିଖ ।

10.ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ, ୧୮ରୁ ହେବ ଲାଗୁ

ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଘୁଞ୍ଚିଲା ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ । ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ୧୮ରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ।