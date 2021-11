1-ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି(ବୁଧବାର) ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ପିସିସି ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

2-Odisha Corona: ୩୨୨ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 42 ଶିଶୁ ପଜିଟିଭ

ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୩୨୨ କୋରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ । ୪୪୧ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ।

3-ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୪ର୍ଥ ଜାତୀୟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ୨୬ ଯାଏଁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୪ର୍ଥ ଜାତୀୟ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେବ ।

4-ରାଜଧାନୀରେ ବଦଳୁଛି ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ, ଶିଶୁ ଦିବସରେ ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ

ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଏଥିରେ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ସ୍କୁଲ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୮ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦିଆଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଶିଶୁ ଦିବସରେ ଏହି ସବୁ ସ୍କୁଲର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବ ।

5-cop26 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରୁ ମୋଦିଙ୍କ ସନ୍ଦେଶ; One Sun, One World, One Grid ଜରୁରୀ

cop26 ଜଳବାୟୁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗ୍ଲାସଗୋରୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

6-କେରଳର ଆୟମାନାମ ଗାଁ ହାତେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପୁରସ୍କାର

କେରଳର କୋଟାୟାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଆୟମାନାମ । ଗାଁଟିର ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ତାକୁ (ଭାରତ ଶ୍ରେଣୀରେ) ୱାନ ଟୁ ୱାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

7-ପୋଲିସ ଗାଡିରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ଗଣ୍ଡି ଜବତ, 4 ଅଟକ

ପୋଲିସ ଗାଡିରୁ କାଠ ଗଣ୍ତି ଜବତ । ଏହାସହ ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ ।

8-ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଦ, ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହଟହଟା

ବିଜେପି କର୍ମୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ମାଡ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ କୁଚିଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଡାକରା । ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଆସି ହଟହଟା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ।

9-ଦେଶରେ 107 କୋଟି ପାର କଲା ଟୀକାକରଣ

କୋଭିଡକୁ ମାତ୍ ଦେବାରେ ମୁଖ୍ୟାସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି ଟୀକାକରଣ । ଏଯାବତ୍ ମୋଟ 107 କୋଟି ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଦେଶରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 37 ଲକ୍ଷ 38 ହଜାର 574 ଟୀକାକରଣ କରାଯାଇଛି ।

10-ପୁଣି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା କାବୁଲ: 25 ମୃତ, 43ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ

କାବୁଲରେ ପୁଣି ବଡ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ । 25 ମୃତ, ୪୩ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ସୂଚନା । ISIS ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ ।