ଚଣ୍ଡିଗଡ: ପଞ୍ଜାବ କିରତାରପୁର ସାହିବରେ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କାରେ 3ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛି (Three children dead in a train accident in punjab) । ଶିଶୁମାନେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଉପରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ଟ୍ରେନ ଆସିଥିଲା । 4 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା (Three children dead in a train accident in punjab)। ମୋଟ 3 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶିଶୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ