ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶିକାର ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଘରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯୁବକ (Telangana Hunter stuck in Rocks) । ହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ପକେଟରୁ ଖସିଗଲା ମୋବାଇଲ । ମୋବାଇଲ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ (Man stuck between rock in Reddypet) । ଦୀର୍ଘ ୪୨ ଘଣ୍ଟା ପଥର କନ୍ଦିରେ ଫସିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ପଥର କନ୍ଦିରେ ଫସିଥିବା ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶେଷରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଘଟଣା ତେଲଙ୍ଗାନା କାମାରେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ରେଡିପେଟ ନିକଟ ରାମରେଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ।

ଫସିଥିବା ଯୁବକ

ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜଣକ ରେଡିପେଟ ଅଧିବାସୀ ସାଦା ରାଜୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁ ମହେଶଙ୍କ ସହିତ ଘାନପୁର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ । ପଥର ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ମୋବାଇଲ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା । ତେବେ ମୋବାଇଲ ଆଣିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବା ପରେ ସେ ପଥର କନ୍ଦିରେ ଫସିଯାଇଥିଲେ (Man trapped inside cave in Kamareddy) । ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ସମୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରିବାର ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ପରିବାର ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇନଥିଲେ । ମାତ୍ର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ ହେବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରାଜୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୨ଟି ଜେସିବି ଓ ଅନ୍ୟ ମେସିନ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ବୁଧବାର ରାତି ସାରା ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଆଜି ରାଜୁଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି । ସେ ଫସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ସହିତ କିଛି ରିହାଇଡ୍ରେସନ ସଲ୍ୟୁସନ ମିଶାଯାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଉଦ୍ଧାର ସମୟରେ ରାଜୁଙ୍କ ପରିବାର (ପତ୍ନୀ, ୨ ପୁଅ ଓ ଜଣେ ଝିଅ) ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅତିରକ୍ତି ଏସପି ଅନ୍ୟୋନ୍ୟ ଓ ତହସିଲଦାର ସାଇ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୪୨ ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ ସମୟରେ ରାଜୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ରାଜୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ପରିବାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।