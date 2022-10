ଶ୍ରୀନଗର: ଭାରତ ଆକାଶରେ ପୁଣି ଉଡିଲା ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍‌ । ଶନିବାର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା LOCରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି(suspected Pakistani drone was spotted on the International Border Jammu and Kashmir ) । ରାମଘର ସେକ୍ଟରରେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍‌ ଉଡୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ(BSF) ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡ୍ରୋନ୍‌ର ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବିଏସଏଫ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ରାମଘର ସେକ୍ଟରରେ ଆକାଶରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଡ୍ରୋନ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।ଏହା ଦେଖି ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ଯବାନ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପେରସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ।

ଅନେକ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ISI ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭାରତୀୟ ସୀମାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁଳିଗୋଳା ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇବା ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ । ଆଜି(ରବିବାର) ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜାବର ବାଠିଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କୋଥା ଗୁରୁକା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଜମିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ବ୍ୟାନର ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲାଗିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଦିନଲପୁରା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ସେହିପରି ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ ଡ୍ରୋନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାବଳକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । LOCର ଖୁବ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମରେ ଏହାକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ବାରା ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ।