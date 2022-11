ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ୍ବାଲକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ (Shraddha murder case) ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଜହ୍ଲାଦ ପ୍ରେମିକ ଅଫତାବ ପୁନାଓ୍ବାଲାର ଏକ ସିସିଟିଭି ଭିଡିଓ (CCTV footage of Aaftab)। ଭିଡିଓଟି ରାତ୍ରୀ ସମୟର । ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଘର ନିକଟରେ କାନ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାଗ ପକାଇ ଯାଉଥିବା ନଜର ଆସିଛି । ତେବେ ଭିଡିଓଟିର ପାରିପାର୍ଶ୍ବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖପାଖରେ ଆଉ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ କାନ୍ଧରେ ପକାଇଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।

ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଫତାବର CCTV ଚିତ୍ର

ତେବେ ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିବାବେଳେ, ଏହା କେତେ ତାରିଖର ଓ ସେଥିରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବା ଯୁବକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ କି ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନି । ପୋଲିସ ଭିଡିଓକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା କହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସୋମବାର ଅଫତାବର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ପୋଲିସ । ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀରେ ଥିବା ଡ.ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ମତ ବଦଳାଉଥିବାରୁ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲା ।

ଗୁରୁବାର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମୋଡରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ ପୁନାଓ୍ବାଲା (Aftab Poonawala To Be Produced Via Video)। ମାମଲା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କାରଣ ଥିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ୍ଷ ହାଜର କରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭିଡିଓ କନଫେରନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଏକ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାର ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଭିସି ଜରିଆରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ତାକୁ ୫ଦିନିଆ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ପଠାଇଥିଲେ କୋର୍ଟ । ଏହି ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ତାର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଓ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।

ଏକ ଅନଲାଇନ ଡେଟିଂ ଆପ ଜରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ପରସ୍ପର ସହ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବ। ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଦୁହେଁ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀର ମେହେରୁଲିରେ ଏକ ଭଡା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲିଭ୍‌-ଇନ-ରିଲେସନସିପରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିଛି ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀ ବିବାହ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବଚସା ହେବା ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ବଢିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ।

ଗତ ମେ’ ମାସରେ ଅଫତାବ ରାଗିଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଗଳା ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା । ପରେ ପ୍ରାମଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ଏକାଧିକ ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲା ଅଫତାବ । ଇଣ୍ଟରନେଟ ସହାୟତାରେ ମୃତଦେହକୁ କିପରି ବିନା ସନ୍ଦେହରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ଶିଖିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ । ମୃତଦେହକୁ ୩୫ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିବା ପରେ ଏକ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲା । ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତଦେହର କିଛି କିଛି ଖଣ୍ଡ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା । ଶେଷରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୀର୍ଘ ୫ମାସ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏପରି ବିଭତ୍ସ ମାନସିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏକାଧିକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଲଭ ଜିହାଦ ବିରୋଧରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଫତାବକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେବା ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।