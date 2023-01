ଚଣ୍ଡିଗଡ: ପଞ୍ଜାବରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣା (Road Accident in Punjab) । କାର-ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି (Five killed in car-truck collision in Punjab's Batala) । ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପରିବାର ।

ଅଧାରେ ରହିଲା ଘର ବାହୁଡା । ପଞ୍ଜାବର ବାତାଲାରେ ଗତକାଲି କାର-ଟ୍ରକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୫ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ବାଟଲା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Ludhiana court blast: ବିସ୍ଫୋରଣ ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ଶିଖ ଆତଙ୍କୀବାଦୀ ଲଖବୀର ସିଂ

ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଗୁରଓ୍ବାନ୍ଦର ସିଂ(Inspector Gurwinder Singh) କହିଛନ୍ତି, " ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ କାରର ୬ଜଣ ଥିଲେ । ସେମାନେ ବାତାଲାରୁ ଚାହାଲ କାଲାନ ଯାଉଥିଲେ । ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ଯୋଗଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ । ତେବେ ଅଧାବାଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ୫ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ୩ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ରହିଥିଲା । ତେବେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ବାଟଲା ସିଭିଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅମ୍ରିତସରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।" ତେବେ ଖବର ପାଇ ବାଟଲା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାର-ଟ୍ରକକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Suffocation Death: ସିତାପୁରରେ ଅଘଟଣ, ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପରିବାରର ୪ ସଦସ୍ୟ ମୃତ

ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀତାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୪ଜଣଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି (Four people died due to suffocation) । ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ ହିଟର ଲଗାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀତାପୁର ମୋହଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ବାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୨ ସନ୍ତାନ ରହିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ