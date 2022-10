ଶ୍ରୀନଗର: ଗତ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରର ସୋପିଆନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏନକାଉଣ୍ଟର । ଜିଲ୍ଲାର ମୋଲୁ ଏରିଆରେ ଆତଙ୍କୀ ଗିତିବିଧି ନେଇ ଇନପୁଟ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ (Second encounter in Shopian in less than 12 hours )। ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବା ସହ ଗୁଳି ବିନିିମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳି ପାରିନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ କାଶ୍ମୀର ଜୋନ ପୋଲିସ ନିଜ ଟ୍ବିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।

ଏହି ଅପରେସନରେ ସୁରକ୍ଷାବଳର ଯବାନଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଏରିଆକୁ କର୍ଡନ କରି ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ଗତ 12 ଘଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ବିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ । ନିକଟରେ ନିୟମିତ ସୁରକ୍ଷାବଳ ଓ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହେଉଛି । ଖରାପ ପାଗ କାରଣରୁ ଲୋ- ଭିଜିବିଲିଟି ଓ ତୁଷାରପାତର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀମାନେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ଘାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତେଣୁ ସୀମାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡାକଡି କରିବା ସହ ଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କୀ ଗିତିବିଧି ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିଛି । ଇନପୁଟ ସୂଚନା ମିଳିଲା ମାତ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ।

କାଶ୍ମୀରକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଘାଟିରେ ଉତ୍ତେଜନା, ପଥରମାଡ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଅଣସ୍ଥାନୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରତି ଶୂନ୍ୟସହିଷ୍ଣୁତା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅପରେସନରେ ଏକାଧିକ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି । ନିହତ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସୀମାପାର ତଥା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଜାରି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କୀ ନିରୋଧୀ ଅପରେସନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଆଇଜିପି ବିଜୟ କୁମାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ