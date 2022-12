ଚେନ୍ନାଇ: କାରରେ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଅମ୍ବରଗ୍ରିସ (ସ୍ପର୍ମ ତିମିର ବାନ୍ତି) ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ । ତାମିଲନାଡୁର ଥୁଥୁକୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଅମ୍ବରଗ୍ରିସ ଜବତ ହୋଇଛି (Rs 25 crores worth AmberGris seized in Thoothukudi ) । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ତୁଟିକୋରିନ ଜିଲ୍ଲାର ତେରୁଚେନ୍ଦୁର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ କାରକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ଅଟକାଇଥିଲା । କାରର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ତିନୋଟି ପ୍ୟାକେଟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅମ୍ବରଗ୍ରିସ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କାର ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି । 25 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ଅମ୍ବରଗ୍ରିସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 25 କୋଟି ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜବତ ଅମ୍ବରଗ୍ରିସକୁ ପୋଲିସ ତେରୁଚେନ୍ଦୁର ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲାଣ ବେଳେ 11 କିଲୋଗ୍ରାମର ଅମ୍ବରଗ୍ରିସ ଜବତ କରି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ ।

ଆମ୍ବରଗ୍ରିସ (AmberGris) କ'ଣ ?

ଅମ୍ବରଗ୍ରିସ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ମ ତିମିର ବାନ୍ତି । ଏହା ଦେଖିବାକୁ ପଥର ସଦୃଶ । ଏକ ଦୃଢ, ମହମ ପରି ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ହାଲୁକା ଧୂସର ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ସ୍ପର୍ମ ତିମିର ବାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏକ କିଲୋ ତିମି ବାନ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଦୁନିଆର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅମ୍ବରଗ୍ରିସ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ତିମିକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମ୍ବରଗ୍ରିସ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତର ତିଆରିରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ (It is used to make perfumes)। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ପରଫ୍ୟୁମର ମହକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରଖାଯାଇପାରିବ । ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ।