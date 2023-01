ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆବର୍ଷରେ ଅଘଟଣ । ରାଜସ୍ଥାନରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଖଣ୍ଡେଲା-ପାଲସାନା ରାସ୍ତାରେ ସିକରର ଖଣ୍ଡେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ପିକ-ଅପ ଭ୍ୟାନ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବାଇକ ଓ ପରେ ଏକ ଟ୍ରକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 6ଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି (several dies Road in Accident in Rajasthan)

ସୂଚନା ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପିକ-ଅପ ଭ୍ୟାନଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକାଧିକ ଗାଡିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ଖଣ୍ଡେଲା ପୋଲିସ SHO ସୋହାନଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମୃତଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେଲା ହସ୍ପିଟାଲର ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଲସାନା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ସାମୋଦ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଛି । ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଖଣ୍ଡେଲା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି, ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ମୃତଦେହଗୁଡିକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ପୋଲିସ କହିଛି ।

