ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (PrimeMinister Narendra Modi) ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକାଧିକ ଉପହାର ଦେବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ସିଧା ସଳଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ।

PM Visit to Ujjain: ଉଦଘାଟିତ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀମହାକାଳ ଲୋକ

ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଜ୍ଜୟିନୀ (Ujjain) ଯାଇ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳେଶ୍ବର ମନ୍ଦିର ଯିବେ । ଯେଉଁଠାରେ ବାବା ମହାକାଳେଶ୍ବରଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5 ଟାରେ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରିବେ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 6.30ମିରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶ୍ରୀମହାକାଳ ଲୋକକୁ(କରିଡର) (Prime Minister will dedicate Shri Mahakal Lok to the nation ) ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରିବେ । ସନ୍ଧ୍ୟା 7.15 ମିନିଟରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।

ଶ୍ରୀମହାକାଳ ଲୋକ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଆଧୁନିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ପ୍ରାୟତଃ ସାତ ଗୁଣା ବିସ୍ତାର କରାଯିବ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 850 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1.5 କୋଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣା ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାର ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦଘାଟନ କରିବେ ।

ଉଦଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ ପଥରେ 108 ସ୍ତମ୍ଭ (ଖମ୍ବ) (Mahakal Path contains 108 stambhs (pillars) ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବ ( Lord Shiva)ଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ବରୂପ (ନୃତ୍ୟ ରୂପ) କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ ପଥ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ପଥ ସହିତ ଭିତର କାନ୍ଥର ଚିତ୍ର ଶିବ ପୁରାଣର କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମ ( Birth of Ganesha), ସତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାହାଣୀ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି । 2.5 ହେକ୍ଟରରେ ରହିଥିବା ପ୍ଲାଜା କ୍ଷେତ୍ର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ଆବଦ୍ଧିତ ରହିଛି । ଏଥିରେ ଝରଣା ସହିତ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି । ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନସ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନସ କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଦ୍ବାରା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସରର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପରିଚାଳିତ ହେବ ।