ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Prime Minister Narendra Modi will launch Rozgar Mela) ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ ତାରିଖ ଦିନ ରୋଜଗାର ମେଳା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ବେଳେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଉତ୍ସବରେ ୭୫ ହଜାର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିଧାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବନିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ (Prime Minister will also address these appointees on the occasion) ମଧ୍ୟ କରିବେ ।

ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହ ନାଗରିକମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦେଶକ୍ରମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ମଞ୍ଜୁରପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ଅଧୀନରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ମିଶନ ମୋଡରେ ପୂରଣ କରିବେ ।

ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବଛାଯାଉଥିବା ନବନିଯୁକ୍ତମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ୩୮ଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେବେ (38 Ministries/Departments) । ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଯଥା ଗ୍ରୁପ-ଏ ଓ ଗ୍ରୁପ-ବି ଗେଜେଟେଡ । ଗ୍ରୁପ-ବି (Non Gazetted) ନନଗେଜେଟେଡ) ଓ ଗ୍ରୁପ-ସିରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତିମାନ ହେବ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶକ୍ତବଳ ଅଧିକାରୀ (Central Armed Force) , ସବ ଇନସିପେକ୍ଟର, କନେଷ୍ଟବଳ, ଏଲଡିସି, ଷ୍ଟେନୋ, ପିଏ, ଆୟକର ଇନିସପେକ୍ଟର, ଏମଟିଏସ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

ଏହି ନିଯୁକ୍ତ ମିଶନ ମୋଡରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯଥା ୟୁପିଏସସି, ଏସଏସସି, ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଛି ।