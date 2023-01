ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜସ୍ଥାନ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ (Droupadi Murmu will embark on a two day visit to Rajasthan )। ଗସ୍ତ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବେ । ଏନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ

ସରକାରୀ ସୁତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଜୟପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ ଭବନରେ ସମ୍ବିଧାନ ଉଦୟନ(Samvidhan Udyan)କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏଥିସହ ସୌର ଶକ୍ତି ଜୋନ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ସିଷ୍ଟମ (Transmission System for Solar Energy Zones )କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବା ସହ ଏକ ହଜାର ମେଗାଓ୍ବାଟର ବିକାନେର ସୌର ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ(Bikaner Solar Power)ର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେହିପରି ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟର 'ବିଶେଷ ଭାବରେ ପଛୁଆ ଆଦିବାସୀ ଗୋଷ୍ଠୀ' ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-COMPOSA: ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ଲାଗି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ବିଦେଶୀ ସଂଗଠନ ସହ ବାନ୍ଧୁଛି ସମ୍ପର୍କ

ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆବୁ ପର୍ବତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବ୍ରହ୍ମ କୁମାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ 'RISE-Rising India through Spiritual Empowerment' ଉପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏଥିସହ ଭିଡିଓ କନଫରେସିଂ ଜରିଆରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସିକନ୍ଦରାବାଦ Brahma Kumaris Silence Retreat Centreର ଉଦଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ସେହିପରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରରେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରିସ୍ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆର୍ଟ ଗ୍ୟାଲେରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜସ୍ଥାନ ପାଲିରେ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡର 18ତମ ଜାତୀୟ ଜାମ୍ବୋରେର ଉଦଘାଟନ କରିବେ।