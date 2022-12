ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷ 2021-22 ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଓ୍ବାର୍ଡ (National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities) ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ (International Day of Persons with Disabilities) ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏହି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଏକାଧିକ କୃତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଓ୍ବାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଜାତିସଂଘର ଅନୁଧ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ବରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ କୋଟି (ଏକ ବିଲିୟନ) ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆନୁପାତିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ବ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ 8ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ । ସେହିପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ କିପରି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବେ ସ୍ବାଧୀନ ଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବେ ତାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ଅଧିକାରର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ବ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଥିଲେ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭୂମିକା ଲିଭାଇ ପାରିଲେ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ