ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ନୂଆ ସିଇଓ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ ଅଧିକାରୀ ଗୌରବ ଦ୍ବିବେଦୀ(Prasar Bharati new CEO Gaurav Dwivedi) । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ IAS ଅଧିକାରୀ ଗୌରବ ଦ୍ବିବେଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାର ଭାରତୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ(CEO) ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦ୍ବିବେଦୀ ଏହି ଦାୟିତ୍ବଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ । ଏନେଇ ସୋମବାର ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ(Ministry of Information and Broadcasting) ପକ୍ଷରୁ ବିବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବଳପୂର୍ବକ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ: ସୁପ୍ରିମ୍‌କୋର୍ଟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଲେ ରିପୋର୍ଟ

ଗୌରବ ଦ୍ବିବେଦୀ ୧୯୯୫ ବ୍ୟାଚର ଛତିଶଗଡ କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଘର । ଗୌରବ ଦ୍ବିବୀଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନାଗରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ MyGovIndiaର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ(CEO) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ସେ କେରଳ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହିତ ସେ ମସୁରୀ ସ୍ଥିତ IAS ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ।