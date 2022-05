HOME / BHARAT / PM NARENDRA MODI PARTICIPATES IN A ROUND TABLE WITH JAPANESE BUSINESS LEADERS

Koo_Logo Versions . PM Modi in Japan: ବିଜିନେସମ୍ୟାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ କଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ Published on: 32 minutes ago

Koo_Logo Versions PM Modi in Japan: ବିଜିନେସମ୍ୟାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ କଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ Published on: 32 minutes ago

ଟୋକିଓ: 4ର୍ଥ କ୍ବାଡ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି (ସୋମବାର) ରାଜଧାନୀ ଟୋକିଓରେ ବିଜିନେସ ମ୍ୟାନ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଜାପାନର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ (ease of doing) ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏହି ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ ଆଲୋଚନାରେ ଜାପାନର 30 ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟୀକ କମ୍ପାନୀର ଶୀର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଜାପାନର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ‘Make in India for the World’ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ । ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଦେଶିକ ମୁଖପାତ୍ର ଅରିନ୍ଦମ ବାଗଚି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ବ୍ଯୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ . Loading...

", "headline": "PM Modi in Japan: ବିଜିନେସମ୍ୟାନ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ କଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ", "description": "ବିଜିନେସମ୍ୟାନ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲରେ କଲେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।‘Make in India for the World’ ମିଶନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଜାପାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆହ୍ବାନ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/320-214-15362590-thumbnail-3x2-jkjk.JPG", "width": 708, "height": 474 }, "author": { "@type": "Organization", "name": "ETV Bharat" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ETV Bharat", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.etvbharat.com/assets/images/etvlogo/oriya.png", "width": 82, "height": 60 } }, "datePublished": "2022-05-23", "dateModified": "2022-05-23" }