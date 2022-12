Millet Only Lunch: ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଭୋଜି , ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର (Narendra Singh Tomar Minister of Agriculture & Farmers Welfare ) ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ସଂସଦରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଓନଲି ମିଲେଟ’ (Millet only) ‘କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ’ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ କରଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (PM Narendra Modi ) ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ‘ମିଲେଟ ଇୟର 2023 ’ (Millet Year ) ପାଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମାଣ୍ଡିଆ ଭୋଜି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ଉଭୟ ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସାମିଲ ହୋଇ ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇଛନ୍ତି ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- ଖାଡେଗଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ନେଇ ଗୃହରେ ହଙ୍ଗାମା, କ୍ଷମା ଦାବି କଲା BJP

ଏହାସହ ସଂସଦ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ଖାଦ୍ୟ ତାଳିକା( Menu List) ରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ୨୦୨୩ ବର୍ଷକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଲେଟ ବର୍ଷ ବା ମାଣ୍ଡିଆ ବର୍ଷ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି (The United Nations has declared 2023 as the International Year of Millets) । ଯାହାର ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହା ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଭାରତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ G20 Summit ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈଠକରେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- କନମ୍ୟାନ ସୁକେଶର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, AAPକୁ ୨ଟି କିସ୍ତିରେ ଦେଇଛି ୬୦କୋଟି

ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର, ନିମିକି, ସେଓ, ପିଠା, ଛତୁଆ, ଇଡିଲି, ଦୋଷା, ରାଗୀ, ବଜରା, ଚିନି, ଉପମା ସମେତ ଏକାଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମେଦବହୁଳ, ଟାଇପ-2 ଡାଇବେଟିସ, କ୍ୟାନସର ଓ ହୃଦରୋଗ ଭଳି ରୋଗକୁ କମ କରିଥାଏ । ମାଣ୍ଡିଆ ଶରୀରରେ ରୋଗନିରୋଧୀ ପୋଷକତ୍ତ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହାସହ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଫାଇବର, ଭିଟାମିନ-ବି, ଫୋଲେଟ, ଜିଙ୍କ, ଆଇରନ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଣ୍ଚିଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- Odisha Media Award: ଇଟିଭି ଭାରତର ଦୁଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମାନିତ, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା

ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ସୁଦୃଢ

ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବିପ୍ଲବରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ଏହା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ । ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିକାଶ ଘଟିବ । ଲୋକେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ । ବିଶ୍ବରେ ମୋଟ ମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ପାଦନର 41 ପ୍ରତିଶତ ମାଣ୍ଡିଆ କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି । DGCIS ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତ ମାଣ୍ଡିଆ ରପ୍ତାନୀରେ 8.02 ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ 159,332,16 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ମାଣ୍ଡିଆ ରପ୍ତାନୀ କରିଛି । ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଭାରତ ନେପାଳ, ସାଉଦି ଆରବ, ଓମାନ, ବ୍ରିଟେନ, ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛି ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗଠନ କଲା ୬ ଜଣିଆ ଟିମ, ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେଲ DIG

ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ୨୦୧୮ ରେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।