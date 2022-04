ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Prime Minister Narendra Modi) ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨.୦୦ ଟାରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ସରଦାରଧାମ (Sardardham) ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ବ ପଟିଦାର ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ (Global Patidar Business Summit) ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିବେ ।

ପଟିଦାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଏକ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରଦାରଧାମ ‘ମିଶନ ୨୦୨୬’ ଅଧୀନରେ ଜିପିବିଏସ (GPBS under Mission 2026) ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୦ରେ ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସମ୍ମିଳନୀ ସୁରଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଜିପିବିଏସ ୨୦୨୨ର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭର କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ଭାରତ (Aatmanirbhar Community to Aatmanirbhar Gujarat and India)।

ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିନରେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବୃହତ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସହାୟତା ଉପରେ ଫୋକସ ରହିଛି । ୨୯ ଏପ୍ରିଲରୁ ୧ ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦିଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ନୀତିର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ଏମଏସଏମଇ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌, ନବସୃଜନ ଆଦି ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।

