ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆସନ୍ତାକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଭାରତ ଡ୍ରୋନ ମହୋତ୍ସବ ୨୦୨୨ (Bharat Drone Mahotsav 2022)କୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ମୋଦି ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଶାନ ଡ୍ରୋନ ପାଇଲଟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ।

ଭାରତ ଡ୍ରୋନ ମହୋତ୍ସବ ଦୁଇ ଦିନ(from May 27 to May 28) ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମଇଦାନ ଚାଲିବ । ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ପାଖାପାଖି 1600ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ,ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ପିଏସୟୁ(PSUs),ଡ୍ରୋନ ତିଆରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

70 ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ସେମାନେ ଡ୍ରୋନର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଏହାସହ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସକସନ, ପ୍ରଡକ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ଓ ଡ୍ରୋନ ଉଡାଣ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ।

