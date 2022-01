ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତାକାଲି (ସୋମବାର) ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ (National Commission for Women )ର ୩୦ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ । ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ଭୋଧିତ କରିବେ । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ଭିସି ଯୋଗେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପିଏମ ।

ତେବେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଥିମ ରହିଛି ସି ଦ ଚେଞ୍ଜମେକର (She The Change Maker) । ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ (State Commissions for Women), ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ, କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ, ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ । ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ।

@ANI