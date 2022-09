ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ୯୦ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂ (Birthday of former pm Manmohan singh)। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (prime minister Narendra modi) । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ବିଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦଳ ଦ୍ବାରା ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ଯୋଡୋ ଯାତ୍ରାର ନେତୃତ୍ବ ନେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟ କରି ମନମୋହନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନର କାମନା କରିଛନ୍ତି (Rahul Gandhi greet Manmohan Singh on his birthday)।

୧୯୩୨ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ରେ ପଞ୍ଜାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନମୋହନ । ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ପରେ ଜଣେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ଅର୍ଥନୀତିରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । କେମ୍ବ୍ରିଜ ଓ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ପରି ବିଶ୍ବର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଡକ୍ଟରେଟ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ପି.ଭି ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ।

୧୯୯୦ ରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀତ୍ବ ସମୟରେ ଆସିଥିବା LGP ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ UPA ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ବିତୀୟରେ ୨ ଥର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ପରାଧୀନ ଭାରତ ତଥା ସ୍ବାଧୀନତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସିଂ । ତେବେ ସେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ତାଙ୍କର ୯୦ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ