ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଥାନେ ଓ ଦିବାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ରେଳପଥର ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଅପରାହ୍ନରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ୨ ରେଳପଥର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହାସହ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ପରିଚୟ 'ସ୍ୱପ୍ନର ସହର'କୁ ମଜବୁତ କରିବ । ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏହି ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶର ବିକାଶରେ ମୁମ୍ବାଇର ଅବଦାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଥାନେ ଓ ଦିବା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ୨ ଟି ରେଳପଥ ପ୍ରାୟ ୬୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧.୪ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ରେଳ ଫ୍ଲାଇଓଭର, ୩ଟି ବଡ ସେତୁ ଓ ୨୧ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ସେତୁ ରହିଛି ।

ଏହି ରେଳପଥ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦୂରଗାମୀ ଓ ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଟ୍ରେନ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯାନବାହାନ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ । ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ମହାନଗରୀରେ ୩୬ ଟି ନୂତନ (These tracks will also enable introduction of 36 new suburban trains) ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ ।

