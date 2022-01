ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି(ଗୁରୁବାର) ସକାଳ ୧୦ ଟା ୩୦ ରେ ‘ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତ କେ ଓର’ ଜାତୀୟ ଉଦଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି । (PM to deliver Keynote address at national launch ceremony of 'Azadi Ke Amrit Mahotsav se Swarnim Bharat Ke Ore) । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ସ୍ବପ୍ନ ଗୋଟିଏ । ଆଗକୁ ଏକ ନୂଆ ସକାଳ ଆସିବାକୁ ଅଛି । ସଙ୍କଳ୍ପ ସହ ସାଧନା ଯୋଡି ହୋଇଗଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶ ଓ ସବକା ସାଥ ଦେଶର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର । ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିତରେ ଘର କରି ନେଇଛି । ଏହି ଖରାପ ଜିନିଷଟି ନିଜ ଦାୟିତ୍ବରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ମୋଦି । ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀର ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଦେଶରେ ୧୫ ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଅନ୍ଧାର ଆସୁ ନାଁ କାହିଁକି ଭାରତ ତାର ମୂଳ ସ୍ବଭାବ ଛାଡେ ନାହିଁ । ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣିମ ଭାରତର ଆଧାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଗତି ସହିତ ହିଁ ଆମର ପ୍ରଗତି । ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ବ ହିଁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ଏହା ଏକ ନୂଆ ଭାରତ ନିର୍ମାଣରେ ସବୁଠୁ ବଡ ତାକତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜାଦୀରେ ନାରୀଶକ୍ତିର ମହତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ବର୍ଷେ ବ୍ୟାପୀ କରାଯାଇଥିବା ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯାନ ଓ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାରୋହର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ । ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ମୋ ଭାରତ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ କୃଷକ, ମହିଳା ଭାରତର ଧ୍ବଜାବାହୀ, ଶାନ୍ତିବସ ଅଭିଯାନର ଶକ୍ତି, ଅଣଦେଖା ଭାରତ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ମିଳିତ ଭାରତ ମୋଟର ବାଇକ ଅଭିଯାନ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ।

ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି, ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଏକ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହାକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବିଶ୍ବ ଅବସ୍ଥାନ୍ତର ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ । ଭାରତରେ ୧୯୩୭ ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଶାଖା ବିଶ୍ବର ୧୩୦ ଟି ଦେଶରେ ରହିଛି । ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପିତାଶ୍ରୀ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ୫୩ ତମ ଆରୋହଣ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ,ଇଟିଭି ଭାରତ