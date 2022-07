ଭୁବନେଶ୍ବର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (Prime Minister Narendra Modi) ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ କରି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ (Bundelkhand Expressway )କୁ ଉଦଘାଟନ କପରିଛନ୍ତି । ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଜଲାଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଓରାଇ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୈଠେରୀ ଗାଁରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ । ୨୯୬କିମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଚାରିଲେନ ବିଶିଷ୍ଟି ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଡକ ୧୪ ହଜାର ୮୫୦କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାହସର ଏକ ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସଂସ୍କୃତି ସମୃଦ୍ଧ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅସଂଖ୍ୟ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଏବଂ ଏଠା ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଦେଶପ୍ରେମ ପ୍ରବାହିତ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସାମାର୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସର୍ବଦା ଦେଶର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ଆସିଛି ।

ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଡକ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବାରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଫଳରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ ୩ ରୁ ୪ ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ (Chitrakoot to Delhi has been reduced by 3-4 hours) । ଏହି ସଡକପଥ ସମଗ୍ର ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତମ ସଡକ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା କେବଳ ଦେଶର ସହାରାଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଏବେ ସେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଇଛି । ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶର ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହ ହେଉଥିବା କାମ ଫଳରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ସବୁଠୁ ଅନଗ୍ରସର ଇଲାକାରେ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ।

ମୋଦି ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଯୋଗୁଁ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଅତୀତରେ ସଡକ ସଂଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ନୂଆ ସଡକ ସଂଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏସବୁ ଅବହେଳିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ଛଳରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂଆ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଡକ, ରାଜ୍ୟର ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା-ଚିତ୍ରକୂଟ, ବାନ୍ଦା, ମହୋବା, ହମିରପୁର, ଜଲାଉଁ, ଅଓରେୟା ଓ ଇଟାୱାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି । ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଡକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଛୁଇଁଛି । ଏହାଫଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନୂଆ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନେଇ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ।

ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେର ଶିଳାନ୍ୟାସ ୨୦୨୦ ଫେବୃୟାରୀ ୨୯ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ୨୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ମୋଟ ୨୯୬ କିମି ଲମ୍ବ ଚାରିଲେନ ବିଶିଷ୍ଟଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଡକ ୧୪ ହଜାର ୮୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଶିଳ୍ପ ଓ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଛି । ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ (ସଡକ) ଚିତ୍ରକୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଣ୍ଡା ଗାଁ ନିକଟରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୩୫ ରୁ ବାହାରି ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲାର କୁଦ୍ରେଲ ନିକଟରେ ଆଗ୍ରା-ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସଡକ ସହିତ ମିଶିଛି । ଏହି ସଡକ ଚିତ୍ରକୂଟ, ବାନ୍ଦା, ମହୋବା, ହମିରପୁର, ଜଲାଓଁ, ଅଉରିଆ ଓ ଇଟାୱା ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯାଇଛି । ଏହାଫଳରେ ଅବହେଳିତ ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ।