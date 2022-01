ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ସୋମନାଥରେ ଦିନ ୧୧ଟା ବେଳେ ଏକ ନୂତନ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଉଦଘାଟନ କରିବେ (Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new Circuit House at Somnath) । ଏହି ଅବସରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ।

ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଗୁଜୁରାଟ ସ୍ଥିତ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଆସିଥାନ୍ତି । ମନ୍ଦିରଠାରୁ ସରକାରୀ ଆବାସସ୍ଥଳୀ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ନୂତନ ସର୍କିଟ ହାଉସର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁଦିନରୁ ଅନୁଭବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ଏକ ନୂତନ ସର୍କିଟ ହାଉସ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏଥି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ୩୦ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଉଦଘାଟିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସର୍କିଟ ହାଉସଟି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସୁଟ, ଭିଆଇପି ଓ ଡିଲକ୍ସ ଭଳି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ସମେତ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଓ ପ୍ରୋକ୍ଷାଳୟ ରହିଛି(VIP and deluxe rooms, conference room, auditorium hall etc) । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ସର୍କିଟ ହାଉସର ଗଠନ ପରିପାଟ୍ଟୀ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠରୀରୁ(ରୁମ)ରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡିତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ।

@IANS