ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ/ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଦୁଇ ଦିନିଆ କେରଳ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି (pm modi in kerala)। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ କୋଚିରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ବିମାନବାହକ ଜାହାଜ INS ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଇବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚିବେ (PM in Mangaluru on Friday to inaugurate and lay foundation)। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେରଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିନାରାୟୀ ବିଜୟନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭବ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ବେସ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କେରଳରେ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଦେଶରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ତାଙ୍କ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନରେ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନ ଅଧୀନରେ କେରଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଘର ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇ ସାରିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କେରଳ ପାଇଁ ଏକାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିକଟ ଅତୀତରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୋଚିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ INS ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରାଇବେ । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଶାଳ ବିମାନବାହକ ଯୁଦ୍ଧପୋତ କୋଚିନ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ (CSL) ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ନୌସେନା ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ (pm modi in Karnataka) ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ସେଠାରେ ସେ ପୋର୍ଟସିଟି ମାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକାଧିକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ