ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସଂସଦରେ ୨୦୨୨ -୨୩ ଆର୍ଥିକ (Union Budget 2022-23) ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ ସଂସଦ ବାହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବଜେଟ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଶତାବ୍ଦୀର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟ ବିକାଶର ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ସହିତ ଆସିଛି (Budget this year has come with a new confidence of development amidst the once-in-a-century calamity)

। ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଜେଟ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ, ଅଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବଜେଟରେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏହା ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ । ଏହି ବଜେଟ କେବଳ ସମସାମୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରୋନ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ, ଡିଜିଟାଲ ମୁଦ୍ରା, ୫ -ଜି ସେବା, ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆମର ଗବେଷଣା ଆମର ଯୁବକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ, ଦଳିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

ଏହି ବଜେଟର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ବରୋପ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ପକ୍କା ଘର, ଶୌଚାଳୟ, ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ସଂଯୋଗ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ବଜେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ସେହି ସମୟରେ ଆଧୁନିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସଂଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିମାଚଳ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପର୍ବତମାଳା ଯୋଜନା (Parvatmala scheme) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ଯୋଜନା ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହାସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ବାସର କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିବା ଗଙ୍ଗା ସଫା କରିବା ସହିତ ସରକାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ନଦୀ କୂଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ଏହା କୃଷକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏହା ଗଙ୍ଗାକୁ ରସାୟନିକ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କୃଷିକୁ ଲାଭଜନକ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ନୂତନ କୃଷି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ ଲାଗି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ପରି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏମଏସପି କ୍ରୟ ଜରିଆରେ କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨.୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ।

ଋଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ବଜେଟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୁଞ୍ଜି ବଜେଟର ୬୮ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ବାରା ଭାରତର ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ର ବହୁ ଲାଭବାନ ହେବ । ୭.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାଧାରଣ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

@IANS