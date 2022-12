ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ବୁଧବାର ଆରଜେଡ଼ି ନେତା ମନୋଜ ଝାଙ୍କ ଉପରେ କରିଥିବା ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି (Piyush Goyal withdraws remark on Bihar) । ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ କହିଥଲେ ଯେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲେ ତେବେ ଏମାନେ ପୁରା ଦେଶକୁ ବିହାରରେ ପରିଣତ କରିବେ । ଗୋୟଲଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଆରଜେଡି ନେତା ମନୋଜ (RJD leader Manoj Jha) ଅପମାନଜନକ ଦର୍ଶାଇ ବାଚସ୍ପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଆଜି ସଂସଦ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅପମାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ।

ଆରଜେଡି ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଜନତା ଦଳର ନେତା ରାମନାଥ ଠାକୁର ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଖିଳେଶ ପ୍ରତାପ ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପୀୟୁଷଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ପୀୟୂଷ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ସଂସଦର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପରେ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ନେତା ନାରାବାଜି କରିବା ପରେ ବିହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଯଦି କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ତେବେ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ସେ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା କହିଥିଲେ ।

ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ ଫେରାଇ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ସୂଚନା ଥାଉ କି ମଙ୍ଗଳବାର ଆରଜେଡି ସାସଂଦ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସଂସଦରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଗରିବ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଘର ପ୍ରତି ସରକାର ସମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଏହି ସମୟରେ ପୀୟୁଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଥିଲେ, "ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ଶାସନ ଚାଲେ ତେବେ ସେ ପୁରା ଦେଶକୁ ବିହାରରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ ।" (if they have their way, they will turn the country into Bihar)ପୀୟୁଷଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଆରଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା, ଶିବ ସେନା ଓ ବିହାରର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦ ସଂସଦ ଭବନ ପରିସରରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଧାରଣା ଦେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।