ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଘର ଛାଡୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା । ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ଜନସାଧାରଣ(People are forced to live in fear due to dilapidated buildings) । ଯେଉଁ ଘର ଦିନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲା ଏବେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦୂରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ । ସୂଚନାନୁସାରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଥିବା କିଛି ଘରର ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁ ଠି କାନ୍ଥରୁ ପାଣି ଗଳିଲାଣି । ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ MCD ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ଘରର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି । ଯାହାକୁ ଦେଖି ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଭୟରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ସେହି ଅନୁସାରେ କୋଠା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଘର ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ତାହା ଏବେ ଏକ ପ୍ରକାରର ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି (dilapidated buildings in Old Delhi) ।

ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ପ୍ରତିନିଧୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ କିଛି ପୁରୁଣା କୋଠା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ( dilapidated buildings) । କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଭଙ୍ଗା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏହି କୋଠା ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । ତେଣୁ ଏହା କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନ ନେବ ତାହା କହି ହେବ ନାହିଁ । ସେହି ଭୟରେ ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି (People are forced to live in fear due to dilapidated buildings) ।

ବାସ୍ତବରେ, MCDର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ ଘର ମରାମତି କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଛାତର ମରାମତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ଯଦି ଛାତ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଗମ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଲଡର୍ ମାଫିଆ ବିନା ଭୟରେ 5 ଏବଂ 6 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିକାଂଶ କୋଠା ୫୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ।

ସେବେଠାରୁ ଏହାର କୌଣସି ମରାମତି ହୋଇପାରିନି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘର ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ସମୟ ସମୟରେ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବାର ଖବର ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ