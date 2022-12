ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ (Parliament both houses were adjourned sine die, thereby concluding the Winter Session of Parliament a week ahead of its schedule) । ଚୀନ ସହ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସେନାର ସଂଘର୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ଆଲୋଚନା ଦାବିରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରଖିଥିଲେ । ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଲୋକସଭାରେ 97 ପ୍ରତିଶତ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 102 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- ଅବହେଳିତ ଜନଜାତି ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲା (Lok Sabha Speaker Om Birla) ନିମ୍ନ ସଦନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ । ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ବିର୍ଲା କହିଥିଲେ, ‘‘ସପ୍ତଦଶ ଲୋକସଭାର ଦଶମ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି । ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଡିସେମ୍ବର 7 ରେ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 13 ଟି ବୈଠକ, 68 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ମୋଟ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର 97 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅଧିବେଶନରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି । ’’

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- ଆରପାରିରେ ବାପାମାଆ, ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୂଲ ଲାଗୁଛି ଏଡ୍‌ସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନାବାଳକ ଭାଇ

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ (Before adjourning the House sine die Chairman Jagdeep Dhankhar said the productivity of the House was 102 per cent) । ନିଜ ସମ୍ବୋଧନରେ ଧନଖଡ କହିଥିଲେ ‘‘ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ 63 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ 68 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ଅର୍ଥାତ ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ମୋଟ 102 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।’’ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ନେଇଥିଲେ । ନିଜ ପ୍ରଥମ ସମ୍ବୋଧନରେ ଜାତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ଜବାବଦେହୀ ଆୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିପ୍ପଣୀ ରଖି ନିଜ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- 4790 କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ (Parliament Winter Session) ରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ (ସଂଶୋଧନ) ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ (ସଂଶୋଧନ), ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟସ୍ତମ(ସଂଶୋଧନ) ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଦସ୍ୟୁ ନିରୋଧୀ ବିଧେୟ, ତଥା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଜାତିକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଶ୍ରେଣୀରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ବିଧେୟ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।

ଏହାବି ପଢନ୍ତୁ- Sikkim Road Accident: ଖାଇକୁ ଖସିଲା ସେନା ଗାଡ଼ି, ୧୬ ଯବାନ ଶହୀଦ, ମୋଦିଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ

ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ (Defence Ministe Rajnath Singh) ତୱାଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ହୋଇଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଭିଡ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଥିଲେ । ଅଧିବେଶନରେ ତୱାଙ୍ଗ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଥିଲେ, ଏକାଧିକ ଥର କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଅଧିବେଶନର ଆରମ୍ଭ ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିବସର 6 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି( ଶୁକ୍ରବାର) ଉଭୟ ସଦନ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ହୋଇଛି ।