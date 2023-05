ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଦି ସରକାରକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରି ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପରାକଲା ପ୍ରଭାକର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଜନକାରୀ ଭାବନା ପ୍ରସାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଦକ୍ଷ । ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ କରନ ଥାପ୍ପରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର ଅବସରରେ ସେ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଭାକରଙ୍କ ନୂତନ ପୁସ୍ତକ 'The Crooked Timber of New India: Essays on A Republic in Crisis' ଗତ ରବିବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା । ପୁସ୍ତକରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୀତି ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ବହୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରଭାକର ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ କଟୁ ସମାଲୋଚକ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ସୀତାରମଣଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଭାକର କହିଛନ୍ତି, "୨୦୧୪ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହିନ୍ଦୁତ୍ବ ତସ୍କରୀ କରି ବିକାଶ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲା । ଏବେ ୨୦୨୪ରେ ପୁଣିଥରେ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲେ ଏହା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ । ମୋଦି ଅର୍ଥନୀତି ପରିଚାଳନାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଖୁବ୍ ଦକ୍ଷ । ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଥିବା ବିଭାଜନକାରୀ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା ।"

ବିଜେପି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ଦ୍ବାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି । ୨୦୧୪ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ବିଜେପି ସୁଶାସନ, ସ୍ବଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସରକାର ଏବଂ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ବର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରକଶଥାଉ କି, ପରକାଲା ପ୍ରଭାକର ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସରୁ ପିଏଚଡି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋଦିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ କଡା ସମୋଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂହ ଅତୀତରେ ଆପଣାଇଥିବା ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ।