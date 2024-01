ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସର ଥିମ: ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏକ ଥିମ ନେଇ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ରହିଛି 'It's all in the Mind'। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ।