ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଂସାରର ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମା’ଠୁ ଆରମ୍ଭ, ମା’ରେ ଶେଷ । ମା’ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ମଧୁର ଶବ୍ଦ । ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଗଭୀରତାରେ । ମାତୃତ୍ବ ନାରୀର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ । ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ନାରୀଟିଏ ୧୦ ମାସ ୧୦ଦିନ କଷ୍ଟ ସହି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ । ଆଜି ସେହି ମାତୃତ୍ବକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଦିନରେ ଜାତୀୟ ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ବ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜିର ଦିନରେ ନାରୀର ସୁରକ୍ଷିତ ଗର୍ଭ ଧାରଣ, ପ୍ରସବକାଳୀନ ନିରାପତ୍ତା ଓ ପ୍ରସବ ପରେ ମାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ।

ପ୍ରସବ ପାଇଁ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନର ଅଭାବ ହେତୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 35,000 ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ 1800ସଂଗଠନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ହ୍ବାଇଟ ରିବନ WRAI ର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 2003 ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1କୁ ଜାତୀୟ ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ୱ ଦିବସ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ଦିନ କସ୍ତୁରବା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ । ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାରେ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଜାତୀୟ ନିରାପଦ ମାତୃତ୍ବ ଦିବସର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ ରହିଛି ‘Remain at home amid coronavirus, protect mother and infant safe from coronavirus’.

ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିରୋଧକ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୮୩୦ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ଓ ପ୍ରସବ ପରେ, ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଆଜିର ଦିନରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।