ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଥର କ୍ବାରୀ (index of mineral production of mining and quarrying) ଉତ୍ତୋଳନରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଦେଶ । ଏହି ରେକର୍ଡ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଛି । ମୂଳବର୍ଷ ୨୦୧୧-୧୨ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହା ୧୨୩.୨ ଶତାଂଶ ଏବଂ ୨୦୨୧ ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ ୪.୫ ଶତାଂଶ ଅଧିକ । ଭାରତୀୟ ଖଣି ବ୍ୟୁରୋର ( Indian Bureau of Mines) ପ୍ରାଥମିକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡିକର ତୁଳନାରେ ଏହା ୧୩.୨ ଶତାଂଶ ଅଧିକ ।

ଗତ ୨୦୨୨ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ହେଉଛି- କୋଇଲା ୭୯୫ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ (Coal 795 lakh tonnes), (Lignite 47 lakh tonnes) ଲିଗନାଇଟ୍‌ ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ୨ ହଜାର ୫୧୫ ନିୟୁତ ଘନ ମିଟର, ଅଶୋଧିତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ୨୩ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌, ବକ୍ସାଇଟ ୨ ହଜାର ୧୨୦ ହଜାର ଟନ୍‌, କ୍ରୋମାଇଟ ୩୭୩ ହଜାର ଟନ୍‌, ତମ୍ବା ୯ ହଜାର ଟନ୍‌, ସୁନା ୧୨୫ କିଲୋଗ୍ରାମ, ଲୁହାପଥର ୨୨୭ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌, ସୀସା ୨୯ ହଜାର ଟନ୍‌, ମାଙ୍ଗାନିଜ ୨୯୩ ହଜାର ଟନ୍‌, ଦସ୍ତା ୧୪୩ ହଜାର ଟନ୍‌, ଚୂନ ପଥର ୩୩୩ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌, ଫସଫୋରାଇଟ ୧୦୮ ହଜାର ଟନ୍‌, ମ୍ୟାଗ୍ନେସାଇଟ ୧୦ ହଜାର ଟନ୍‌ ଏବଂ ହୀରା ୪୮ କ୍ୟାରେଟ ।

ଗତ ୨୦୨୧ ଫେବୃଆରୀ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୨ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ – ହୀରାରେ ୪୩.୪ ଶତାଂଶ, ଲିଗନାଇଟରେ ୨୪.୭ ଶତାଂଶ, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପରେ ୧୨.୫ ଶତାଂଶ, ଫସଫୋରାଇଟରେ ୯.୯ ଶତାଂଶ, ଦସ୍ତାରେ ୮.୭ ଶତାଂଶ, ବକ୍ସାଇଟ ୮.୩ ଶତାଂଶ, କୋଇଲା ୬.୬ ଶତାଂଶ, ଲୁହାପଥର ୫.୯ ଶତାଂଶ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ୦.୬ ଶତାଂଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୂନପଥର କ୍ଷେତ୍ରରେ ୦.୫ ଶତାଂଶ କମ, ସୁନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨.୧ ଶତାଂଶ କମ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୨.୨ ଶତାଂଶ କମ, ସୀସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୪.୦ ଶତାଂଶ କମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୭.୩ ଶତାଂଶ କମ, ତମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୯.୮ ଶତାଂଶ କମ ଏବଂ କ୍ରୋମାଇଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୩.୧ ଶତାଂଶ କମ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ।

IANS