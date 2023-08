ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଦେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମେସେଜ । "I reached my destination and you too !" ଅର୍ଥାତ୍, "ଭାରତ...ମୁଁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ....।" ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ୍‌ ଆସିଛି । ଇସ୍ରୋର ଟ୍ବିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏଭଳି କିଛି ମେସେଜ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଇସ୍ରୋ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛି । ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରି ସାରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 । ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ । 4 ବର୍ଷ ତଳେ ସଫଳତାର ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା ଭାରତ । ଯେଉଁଥିରୁ ଇସ୍ରୋକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିଲା । ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଇସ୍ରୋ । ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ଜହ୍ନରେ ନାଁ ଲେଖିଛି । ସେପଟେ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ନାସା (NASA) ଆଡମିନଷ୍ଟ୍ରେଟର ବିଲ୍ ନେଲସନ୍‌ ।

ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମକୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଅବତରଣ କରାଇପାରିଛି ଇସ୍ରୋ । ସେପଟେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଭାରତ ଇତିହାସର ଏହି ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ବିଜୟର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ସମୟ । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସଫଳ ହେବା ପରେ 140 କୋଟି ଲୋକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ଟିମ୍ ଓ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।"

ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ର ସଫଳ ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସଫଳତା କାମନା କରି ପୂଜା କରିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ସବୁଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିଥିଲେ ରାଜଧାନୀବାସୀ । ଏପରିକି ବିନା କୌଣସି ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା । ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆଉ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା 4ଟି ପର୍ଯ୍ଯାୟରେ ହୋଇଛି । ଅବତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା । ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଇତିହାସର ଏହି ବିରଳ ମୂହୁର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି । ଆଉ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା । ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନେଇ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ।