ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିଠୁ 8 ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମରିସସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବିନ୍ଦ କୁମାର ଜଗନ୍ନାଥ । ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବିନ୍ଦ କୁମାର ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ମରିସସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଗତକାଲି (ଶନିବାର) କହିଛି, ପ୍ରବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ 8 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ସେ ଯୋଗ ହେବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ବାରଣାସୀ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ । ଏପ୍ରିଲ 17ରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କବିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ।

ଏପ୍ରିଲ 19ରେ ଜାମନଗରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା WHO- ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ (Global Centre for Traditional Medicine) ଉତ୍ସବରେ ସେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏଥିସହ ଗାନ୍ଧିନଗରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆୟୁଷ ନିବେଶ ଏବଂ ଅଭିନବ ସମ୍ମିଳନୀରେ (Global Ayush Investment and Innovation Summit) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ପ୍ରବିନ୍ଦ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।