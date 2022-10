କୋଲକାତା: ସହରର ଚମଡା ଗୋଦାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବଣ୍ଟାଲାର ଚମଡା ଗୋଦାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା (Massive Fire at Bantala Leather Complex) । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବାବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବଣ୍ଟାଲାର ଚମଡା ଗୋଦାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି(Fire Breaks ut in a Leather Godown in the Bantala Leather Complex)। ତେବେ କାରଖାନାର ଛାତ ଉପରେ 11 ଜଣ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଖବରପାଇ ଲେଦର କମ୍ପ୍ଲେସ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 11 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଖବରପାଇ 5 ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଦ୍ବିତୀୟରେ 10 ଜଣ ଏବଂ ପରେ ଆଉ ଏକ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥଲେ। ନିଆଁର ଭୟାଭୟତା ଏତେମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ। ସମୁଦାୟ 17 ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ସକାଳ ପରଠାରୁ ପବନ ବେଗ ଅଧିକ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ନିଆଁ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ବାତ୍ୟା ସିତ୍ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରୁ ପବନର ବେହ ଅଧିକ ରହିଥିବା ନେଇ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂଚନାଅନୁସାରେ, ବଣ୍ଟାଲା ଚମଡା ଗୋଦାମର 1 ନମ୍ବର ଗେଟର ଜୋନ 5ରେ ଚମଡାକୁ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା । ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଦାମ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ଫସି ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3 ଟାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଅଗ୍ନିଶମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଜିତ ବୋଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ