କୋଲକାତା: ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋଭନୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବିବାଦୀୟ ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା(TMC leaders Akhil Giris remark on President ) । ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା । ଏହାପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେତାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ । ସେ ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି । ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି । ଆମ ଦଳ ଏଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେନି । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭିତରୁ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ।"

ନନ୍ଦିଗ୍ରାମରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ''ଆମେ ରୂପକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ବିଚାର କରିନଥାଉ । ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀକୁ ସମ୍ମାନ କରୁ । ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ?(how does your President look?)'' କହି ମହାମହିମଙ୍କୁ ଉପହାସ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ।

ଏହାପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜଭବନକୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଥିଲା । ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଖିଳ ଗିରି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ବିଜେପି । ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଥାନାରେ SC/ST ଆଇନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଶୁକ୍ରବାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଅଖିଳ ଗିରି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଅଖିଳ ଗିରି ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତି ଜନଜାତି ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ନଥମିବାରୁ TMC ମୁଖପାତ୍ର ସାକେତ ଗୋଖ୍‌ଲେ କହିଥିଲେ, "ଗିରି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଦାୟିତ୍ବହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ । ଆମେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବିତ । ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ । ତାଙ୍କ ଅସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣୀୟନ ନୁହେଁ ।"