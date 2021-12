ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ନିରୋଧ ବିଲ-(anti-conversion bill-2021) ପାରିତ କଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର । ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ବିଲ ଗୃହରେ ଆଗତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି । ଆଜି ଗୃହରେ ବିଲ ପାରିତ ହେବାବେଳେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଏ ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏହା ଗୃହରେ ଏହି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଲ ପାରିତ ହୋଇଛି ।

ଏହି ବିଲ Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2021 ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି ଯାହା, ଆଣ୍ଟି-କନଭର୍ସନ ବିଲ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା । ପ୍ରଥମେ 2016 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଅମଳରେ ଏହି ବିଧେୟକ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ପାରିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଥିବା ଏହି ବିଲ ତାର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତଥା ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ବୋଲି ଶାସକ ବିଜେପି କହିଛି ।

ଆଜି ଗୃହରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଏହି ବିଲ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସଭାରାଜ ବୋମାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଜାରି ରହିଥିବା ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରୋକ ଲଗାାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ନୂଆ ଆଇନ । ବିଜେପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ, 2015 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆଣ୍ଟି-କନଭର୍ସନ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କିରଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସଫଳ ହୋଇନତିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଏହି ବିଲ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସେହି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ଦ୍ବିଗୁଣା ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, 'Karnataka Protection of Right to Freedom of Religion Bill, 2021 ରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭନ କରିବା, ବଳ ପୂର୍ବକ, ଠକେଇ, ଅଯଥା ପ୍ରଭାବ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ବିବାହ କିମ୍ବା ବିବାହ ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କରିବା ସହ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ