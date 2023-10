ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ଓ୍ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ୍ବିଥ୍ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ( We Stand with Palestine), ଓ୍ୱି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ(We Stand for Palestine), AMU ଷ୍ଟାଣ୍ଡ୍‌ ଫର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ( AMU Stand for Palestine) ଓ ଆଲ୍ଲହା ହୁ ଆକବର ଭଳି ଧାର୍ମିକ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ।