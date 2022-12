ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (Neelachal Express)ରେ ଘଟିଛି ଛାତିଥରା ଘଟଣା । ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ଲୁହା ରଡ୍‌ ପଶିବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଲିଗଡ଼ ସୋମନା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୩ରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ (Youth died in train in Aligarh) । ଲୁହା ରଡ୍‌ଟି ବାହାର ପଟୁ ଟ୍ରେନ ଝରକା ଦେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ପଶିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି (Iron rod pierced through neck of train passenger in aligarh) । ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

କିପରି ବେକରେ ପଶିଲା ରଡ୍‌ ?

ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ହିଂମାଶୁ ଶେଖର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସୋମନା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ବାହାରୁ ଏକ ରଡ୍‌ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବଗି ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିବା ସୁଲତାନପୁରର ହରକେଶ କୁମାର ଦୁବେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆରପିଏଫ ଓ ଜିଆରପି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି । ବାହାରୁ ରଡ୍‌ଟି କିପରି ଆସି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ପଶିଲା ସେ ନେଇ ରେଲୱେ ଓ ଜିଆରପିଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରିଜ୍-ଟ୍ରେନଇଞ୍ଜିନ-ମୋବାଇଲ୍ ଟାଓ୍ୱାର ପରେ ଚୋରି ହେଲା ରାସ୍ତା, ଲୋକେ କାବା

ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ହୃଦୟବିଦାରକ:-

ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଝରକା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଲୁହା ରଡ୍‌ର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ବାରା ରଡ୍‌ଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକ ଦେଇ ସିଟ୍ ପଛକୁ ମଧ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ଏହି ରଡ୍‌ଟି ବଗି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ୱିଣ୍ଡୋ ଗ୍ଲାସ ଏବଂ ଟ୍ରେନର ଝରକାରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ ଏହା ବଙ୍କା ହୋଇନଥିଲା । ବରଂ ଏହାକୁ ଭେଦ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ପଶିଥିଲା । ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ GRP ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୃତଦେହ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯୁବକ ହରେକେଶଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଥିବା କାଚ ଏବଂ ସିଟ୍ ନମ୍ବର-୧୫ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଚପଲକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ରଡ୍‌ଟି ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରକ୍ ମରାମତି ବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟିଛି ମୃତ୍ୟୁ:-

ଆରପିଏଫ୍ ସିଓ କେପି ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀଳାଚଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୯.୩୦ରେ ଆଲିଗଡ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ ଯେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଚରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସୂଚନା ଉପରେ, ଆରପିଏଫ ଏବଂ GRP ସହିତ ସମସ୍ତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ବାହାରୁଥିବା ଇଞ୍ଜିନ ପରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସିଟ୍ ନମ୍ବର-୧୫ ରେ ଏକ ରଡ୍‌ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେକରେ ପଶିଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।