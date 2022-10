ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନୋଟରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଓ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଛାପିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ । ନୋଟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଟଙ୍କାକୁ ବଳ ମିଳିବ ବୋଲି କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୧୩୦ କୋଟି ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ନୋଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି(Kejriwal writes to PM on Lakshmi Ganesha photos on notes) ।

କେଜ୍ରିୱାଲ ଯୁକ୍ତ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ''ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ସ୍ବାଧୀନତାର ୭୫ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିକାଶଶୀଳ ଓ ଗରୀବ ଦେଶ ଭାବେ ଗଣାଯାଉଛି । ଆଜି ବି ଭାରତରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଗରୀବ ଅଛନ୍ତି । ଆମ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ।'' ସଠିକ୍ ନୀତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆର୍ଶୀବାଦରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହାସହିତ ନୋଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଜନ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିବା କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି । ନୋଟର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ଓ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ରହୁ ବୋଲି ଲୋକେ ଚାହୁଁଥିବାରୁ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟପଟେ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ଦାବିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(BJP) ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛି । ଆଗକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଆପ୍ ନିଜର ବିକୃତ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧି ଚେହେରା ଲୁଚାଇବାକୁ ଏପରି ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।