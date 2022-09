ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ କୋଭିଡ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ବାୟୋଟେକକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ ସଫଳତା । ସଂସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିଥିବା ଇଣ୍ଟ୍ରାନାଜାଲ ଭ୍ୟାକସିନକୁ (intranasal vaccine by Bharat Biotech )ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି DCGI । ଏଥିସହିତ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ନାଜାଲ ଟିକା ଭାବେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି (intranasal vaccine by Bharat Biotech intranasal vaccine by in India)। ଏହି ଅନୁମୋଦନ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର କୋଭିଡ ବିରୋଧୀ ଲଢେଇକୁ ଏହା ବଳ ଯୋଗାଇଇବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏକ ଟ୍ବିଟରେ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଭାରତର କୋଭିଡ ବିରୋଧୀ ଲଢେଇରେ ଏହା ଏକ ବଡ ସଫଳତା । ଭାରତ ବାୟୋଟେକ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକସିନ (ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 ) କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା DCGI ବ୍ୟବହାରିକ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି । 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭାରତ ତାର ଗବେଷଣା, ସମ୍ବଳ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସମନ୍ବୟରେ କୋଭିଡ ବିରୋଧୀ ଲଢେଇରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛି । ’’

ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ‘‘ଭାରତ ବାୟୋଟେକ’’ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଟିକା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଭିଡ ବୁଷ୍ଟର ସଫଳତାର ସହ ବିକଶିତ କରି ସାରିଛି । ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ ଆସିବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଜାରି ରହିଥିବା କୋଭିଡ ଟୀକାକରଣରେ ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ‘ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକସିନ’ ବା କେବଳ ଡ୍ରପ ଆକାରରେ ନାକରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଟିକା ବିକଶିତ କରିବା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଭାରତ ବୋୟେଟେକ ସମେତ ସେରମ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଗ୍ରଣୀ ଫାର୍ମା ସଂସ୍ଥା ମିଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା ପାଇଛି ଭାରତ ବାୟୋଟେକ ।

ସୂଚନା ଥାଉକି, ଭାରତ ବାୟୋଟେକ ଦେଶରେ ସର୍ବ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ଟିକା "କୋଭାକ୍ସିନ" ବିକଶିତ କରିଥିଲା । ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଭାବେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା DCGI । ଏହା ପରେ ପରେ ସେରମ ସଂସ୍ଥା "କୋଭାସିଲ୍ଡ" ଟିକା ବିକଶିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ଟିକା ଦେଶରେ ସଫଳତାର ସହିତ ବହୁଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ