ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଗାର୍ଡ ନୁହେଁ, କୁହାଯିବ ଟ୍ରେନ ମ୍ୟାନଜର । ଟ୍ରେନ ଗାର୍ଡର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ରେଲୱେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ ଗାର୍ଡର ନାମ ଟ୍ରେନ ମ୍ୟାନେଜର ହେବ(Indian Railways redesignates post of Guard as Train Manager) । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ(Ministry of Railways) ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ବିଟ୍ ଯୋଗେ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ।

ସେହିପରି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗାର୍ଡକୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ମ୍ୟାନେଜର(Assistant Passenger Train Manager) ଭାବେ ପୁନଃନାମିତ କରାଯାଇଛି । ଏହିକ୍ରମରେ ସିନିୟର ପାସେଞ୍ଜର ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ସିନିୟର ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ ମ୍ୟାନେଜର(Senior Passenger Train Manager) ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯିବ । ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦରେ ସିଇଓ ଟାଇଟେଲ୍ ଯୋଡିହେବା ପରେ ରେଲୱେ ଟ୍ରେନ ଗାର୍ଡ ନାମ ବଦଳାଇଛି । ଏନେଇ ରେଲୱେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବାର କଥା 'ଗାର୍ଡ' ଶବ୍ଦ ସମ୍ମାନଜନକ ନଥିଲା । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ