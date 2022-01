ଶ୍ରୀନଗର: କାଶ୍ମୀରର ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ଆଜି (ଶନିବାର) ଭାରତୀୟ ସେନାର ରୋମିଓ ଫୋର୍ସ (The Romeo Force of the Indian)ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୩ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଏଥିରେ ସେନାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଭିଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ସେନା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଓ୍ବାର୍କସପରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଓ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେନାଧିକାରୀମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବେସ ଉତ୍ସୁକତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ସେନାର ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ, ସେମାନେ ସେନାର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଭିଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇଥିବାରୁୁ ସେନାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ।

ସେହିପରି ଏପରି ଆୟୋଜନ, ସେନା ସହ ସ୍ଥାନୟୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଯୋଡିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଘାଟିରେ ସେନାର ଭିଜନ, ଯବାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଜାଣିପାରିବେ । ଫଳରେ ସେନା ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ସମନ୍ବୟ ତଥା ବନ୍ଧୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସେନାଧିକାରୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ