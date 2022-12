ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ( Indian Army) ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଚ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ଚୀନ ସେନା। ଯାହାର କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ସେନା । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଚ 15ରେ ଚୀନ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ସେନା ସେଠାର ପହଞ୍ଚି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି କରିବା ସହ ଚୀନକୁ ତଡିପାର କରିଛି । ଚୀନର ସବୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ସେନା ସକ୍ଷମ । ଖବର ସରାବର ସଂସ୍ଥା ଏଏନଆଇ( ANI) କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳସେନା ପ୍ରମୁଖ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ମୁକୁନ୍ଦ ନରୱାଣେ (Former Army Chief Gen MM Naravane ) ।

ଚୀନ ଦଖଲ କରିଥାଏ ପଡୋଶୀ ଜମି...

ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଚୀନର ସତ କହିଛନ୍ତି ନରୱାଣେ । ‘‘ନରୱାଣେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସୀମାରେ ଚୀନ ତାର ଷଡଯନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଚୀନ ସେନା ବାସ୍ତବିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା(LAC) ରେ ଯଥାସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଆସୁଛି । ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ ସେନା ଚୀନର ଏହି ଚାଲ ବୁଝିସାରିଛି । ତେଣୁ ଏଲଏସିରେ ପୁରା ଶକ୍ତିର ସହ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛି । କିନ୍ତୁ ଚୀନର ଏହି ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କାରଣରୁ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ’’

ସେନାକୁ ମିଳିଛି ସ୍ବାଧୀନତା...

ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳସେନା ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ ନରୱାଣ କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ 20 ଯବାନଙ୍କୁ ହରାଇଲୁ । ସେନା ଚାହେଁନାହିଁ ଆମର କୌଣସି ଯବାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଉ । ଗଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ହେଉକି କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହୁଏ ତାହା ଯବାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ । ଜଣେ ଯବାନ ନିଜର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାଏ । ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ପୋଜିଶନରେ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଆମକୁ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଚରେ ସଂଜମତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କାରଣ ଆମେ ଉଭୟ ଦେଶ କରିଥିବା ବୁଝାମଣାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ । ହେଲେ ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ ଚୀନ ସେନା ଏହା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ସହ ସ୍ବାଧୀନତା ଦେଇଛୁ, ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯବାନ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁମତିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।" ଜେନେରାଲ ନରୱାଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଚୀନ ସହ ଏକାଧିକ ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 2020 ଯାଏଁ ଥିବା ଯଥା ସ୍ଥିତି ଏବେ ହୋଇଛି ।

ବିଶ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେନା ଭାରତୀୟ ସେନା

ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପୂର୍ବତନ ସ୍ଥଳସେନା ପ୍ରମୁଖ ଜେନେରାଲ ନରୱାଣ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ହେଉଛି ବିଶ୍ବର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେନା । ଆମ ସେନାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ । ବିକଶିତ ଦେଶ ପାଖରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ର ସହ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥାଇପାରେ । ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ ନୁହେଁ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସେନା ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର,ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ, ଦେଶଭକ୍ତି, ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିଶ୍ବାସ ସମ୍ମାନ ଓ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି । ସେନାକୁ ଦେଶର ନାଗରିକ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କୁ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ମାନସିକ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ (As Army you have to know that you have the backing of your country of your govt the will of the people and so on I think that is where we are at a great advantage) । ଦେଶବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ସମ୍ମାନ ସେନାକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ । । ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସେନାକୁ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।