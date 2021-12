ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଓମିକ୍ରନ ମାମଲା (Omicron in India) । ଶୂନ ମାମଲାରୁ ଶହେ ପାର କଲାଣି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଓମିକ୍ରନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଏପରି ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ । ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟରେ ଦିନକୁ ୧୪ଲକ୍ଷ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି (14 lakh cases per day of new variant, at current rate of spread) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ୧୯ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ଭି. କେ ପଲ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଓମିକ୍ରନକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିବା ଭୁଲ ହେବ । କେବଳ ଟୀକାକରଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ କୌଣସି ଦେଶକୁ ମୁକୁଳାଇପାରିବ ନାହିଁ । ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଳନ କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଭି.କେ ପଲ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଦେଶର 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଓମିକ୍ରନର ୧୩୮ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 43ଟି ମାମଲା ସହ ତାଲିକାରେ ଆଗରେ ରହିଛି ।

ଓମିକ୍ରନ୍ ମାମଲାରେ ବ୍ରିଟେନର ତଥ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରି ଭି.କେ ପାଲ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରିଟେନରେ ବିସ୍ତାରର ମାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସଂକ୍ରମଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇପାରେ । ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେଲେ ପ୍ରତିଦିନ 14 ଲକ୍ଷ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ SARS-CoV-2 ଜେନୋମିକ୍ସ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍ (INSACOG) ଆଗରେ କିଛି ମାମଲା ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ । ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଖୋଜୁଥିବା ଆଇସିଏମଆରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏସିଆନ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ମେଡିସିନର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ତାମୋରିଶ୍ କୋଲେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକ୍ରଣର ଉତ୍ସ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡେ । ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୀକାକରଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ତାମୋରିଶ୍ କୋଲେ । ପୂର୍ବରୁ WHO କହିଛି ଯେ ୮୯ଟି ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍‌ର ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ବୋଲି କହିଛି ହୁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ