ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'Tree Cities of the World'ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଲଗାତାର ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଏହି ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଛି। ଆର୍ବର ଡେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂଗଠନ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 'ଟ୍ରି ସିଟି ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ' (Tree Cities of the World)ର ଟ୍ୟାଗ ଦେଇଛି ।

ଏନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ଟ୍ବିଟ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ବର ବୃକ୍ଷ ସହର ଭାବେ ସ୍ବୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 3,50,56,635ଟି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯାଇଛି।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ